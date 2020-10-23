إسرائيل لا تمانع.. الولايات المتحدة توافق رسمياً على تزويد الإمارات بطائرات "أف 35"





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه لم يشر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، بيني غانتس حول هذا الموضوع إلى هذه الطائرات، وإنما التطرق إليها كمنظومة أسلحة معينة.



وبحسب البيان، فانه بعد عودة غانتس من واشنطن عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاتفاق الذي وقعه مع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر لضمان تفوق إسرائيل العسكري.





وأكد وزير الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم تزويد إسرائيل بمنظومات أسلحة متطورة، مما سيعزز بشكل ملحوظ قدرات تل أبيب العسكرية خلال العقود المقبلة.





وأضاف غانتس: أنه تم إعلامه خلال زيارته للولايات المتحدة، أن الإدارة الأمريكية ستبلغ الكونغرس قريباً عن نيتها تزويد الإمارات بمنظومة أسلحة معينة.



واتفق نتنياهو وغانتس على أنه لا مكان لمعارضة هذه الخطوة لأن الولايات المتحدة تعهدت بالاستمرار في ضمان تفوق إسرائيل النوعي.





كما أوضح ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل، أن التفاهمات الجديدة لم تكن جزءاً من اتفاقية السلام مع أبو ظبي، وأنه تم تداولها قبل شهر فقط.



رام الله - دنيا الوطنوافقت الولايات المتحدة رسمياً، تزويد مقاتلات من طراز "أف 35" إلى الإمارات، دون أن تعترض إسرائيل على ذلك.