"التحرير الفلسطينية" تستنكر اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل



وقالت الجبهة في بيان لها وصل "دنيا أن اصرار بعض الأنظمة العربية على التطبيع يمثل طوق نجاة لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الذى فشل فشلا ذريعا في إدارة الحياة السياسية الداخلية لدولة الاحتلال والذى يعاني من ملفات فساد وتهديدات بالسجن وثورة داخلية مطالبة برحيله ومحاسبته وكذلك مساعدة مجانية للرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات الوشيكة والتي تشير استطلاعات الرأي لهزيمته فيها.



وأضافت "التحرير الفلسطينية": أن هذه التصرفات لزعماء الدول العربية المطبعة مع دولة الاحتلال تشجعه على مواصلة سياسته العدوانية اتجاه الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الأمم المتحدة ونصت عليها المواثيق الدولية بأحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين إلي قراهم ومدنهم التي هجروا منها.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت جبهة التحرير الفلسطينية اتفاق التطبيع الذى وقع مساء اليوم بين السودان ودولة الكيان الاسرائيلي برعاية أمريكية متجاوزة بذلك قرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية ضاربة بعرض الحائط المصالح الوطنية الفلسطينية والتاريخ النضالي للشعب الفلسطيني.