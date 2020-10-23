قناة إسرائيلية: من المحتمل أن تكون قطر هي الدولة المقبلة على خط التطبيع





وأضافت: أن "الاتفاق مع قطر سيؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع بغزة وهو ما تأمل فيه إسرائيل"، وفق تعبيرها.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسودان على صنع السلام والبدء بعلاقات.



وقال: إنه "واثق من أن السعودية ستنضم لركب التطبيع قريباً"، مشيراً إلى أن هناك خمس دول عربية على الأقل تريد الانضمام إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وفق ما قال.



وتابع ترامب: خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لعملية السلام، فيما ذكر نتنياهو: نوسع دائرة السلام سريعاً.



رام الله - دنيا الوطنتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، عن الدولة العربية المقبلة التي من المحتمل أن تنضم إلى خط التطبيع مع إسرائيل.وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الدولة القادمة على خط تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يحتمل أن تكون قطر".