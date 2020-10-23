نتنياهو: بعثات سودانية وإسرائيلية ستجتمع قريباً من أجل بحث التعاون بالعديد من المجالات





كما شكر الرئيس ترامب وفريقه على دورهم في هذا الحراك التاريخي المهم، وقال: "نوسع دائرة السلام، أشعر بانفعال كبير ويا ليت تتوسع دائرة السلام اكثر".



وقال نتنياهو: "نصنع التاريخ. كل يوم يجلب انفراجاً جديداً بموجب اتفاقيات إبراهيم، اتفاقية الطيران مع البحرين تفتح ليس خطا مباشراً بين البلدين، فحسب وإنما هي تجعل آسيا والباسيفيك أقرب بالنسبة للسياح الإسرائيليين، هذا هو يوم مجيد آخر بالنسبة للسلام".





رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم.وقال في تغريدة عبر (تويتر): "نعلن اليوم عن تحقيق انفراج درامانيكي آخر للسلام حيث دولة عربية أخرى تنضم إلى دائرة السلام وهذه المرة يتم تطبيع العلاقات الإسرائيلية السودانية. يا له من تحول هائل"، وفق تعبيره.وقال نتنياهو: بعثات سودانية وإسرائيلية ستجتمع قريبا من أجل بحث التعاون في العديد من المجالات، ومن ضمنها الزراعة والتجارة ومجالات هامة أخرى بالنسبة لمواطنينا. السماء السودانية مفتوحة الآن أمام إسرائيل. هذا يسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة واقصر بين إسرائيل وأقريقيا وامريكا الجنوبية.وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.