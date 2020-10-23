الشرطة والأجهزة الأمنية تفض ثلاث حفلات زفاف في طولكرم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

فضّت الشرطة والأجهزة الأمنية ثلاث حفلات زفاف مساء اليوم في محافظة طولكرم، لمخالفة القائمين عليها التعليمات الصادرة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الشرطة والأجهزة الأمنية، فضت ثلاق حفلات زفاف بمحافظة طولكرم في بلدة دير الغصون وضاحية شويكة وعزبة الجراد، وفرقت المشاركين فيها حسب الأصول.



وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، والتباعد الاجتماعي، وسبل الوقاية حفاظا على سلامتهم.