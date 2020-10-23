حزب الشعب يدعو لتشكيل جبهة شعبية عربية لمواجهة التطبيع مع إسرائيل





وعبر في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن أسفه لخضوع السودان للضغوط والابتزاز الامريكي الذي جرى استخدامه لإغراق السودان في مستنقع التطبيع الآثم.



وأكد حزب الشعب أن هذه الخطوة المدانة "تمثل خروجاَ اضافياَ عن المبادرة العربية لعام 2002 وتلحق ضرراَ كبيراَ في نضال شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، كما أنها لن تفيد الشعب السوداني وطموحاته بل ستزيد من أزماته المتعددة وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ومطامع اسرائيل الكبيرة بالسودان وعموم القارة الإفريقية".



ودعا حزب الشعب الفلسطيني لمواجه موجة التطبيع عبر خطوات جادة لتشكيل جبهة شعبية عربية موحدة لمواجهة التطبيع، والمضي قدماً دون تردد ومماطلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة هذه التحديات.



رام الله - دنيا الوطناستنكر حزب الشعب الفلسطيني الإعلان الرسمي السوداني الأمريكي الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.