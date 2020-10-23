السيسي يرحب باتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

الرئيس المصري وعبد الفتاح البرهان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، عن ترحيبه باتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان.



وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل".



وأضاف: "أثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسودان على صنع السلام والبدء بعلاقات.



وقال ترامب: إنه "واثق من أن السعودية ستنضم لركب التطبيع قريباً"، مشيراً إلى أن هناك خمس دول عربية على الأقل تريد الانضمام إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وفق ما قال.



وأضاف: خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لعملية السلام، فيما ذكر نتنياهو: نوسع دائرة السلام سريعاً.