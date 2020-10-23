شؤون فلسطينية

أدانت اتفاق السودان وإسرائيل.. الرئاسة: لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني وقضيته

أدانت اتفاق السودان وإسرائيل.. الرئاسة: لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني وقضيته
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، على البيان المشترك الأميركي الإسرائيلي السوداني، بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسوادان.

وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إدانتها ورفضها لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تغتصب أرض فلسطين، لأن ذلك مخالف لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515.

وجددت الرئاسة الفلسطينية، التأكيد على أنه لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشددة على أن الطريق إلى السلام الشامل والعادل يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وسوف تتخذ القيادة الفلسطينية القرارات اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.

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