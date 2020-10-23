الجهاد الإسلامي: اتفاق التطبيع الجديد خيانة لفلسطين والأمة وتهديد لهوية ومستقبل السودان

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، إن النظام السوداني ينزلق بالسودان نحو الحضن الإسرائيلي و يقدم هدية مجانية لإسرائيل و يدفع من قوت الفقراء والمشردين من الشعب السوداني أموالا طائلة ثمنا لنيل الرضا الامريكي .



وأشار شهاب في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، تعقيبا على إعلان اتفاق التطبيع بين السودان وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن النظام السوداني يسجل بذلك كتابا أسود في تاريخ السودان بلد اللاءات الثلاث، وفق ما نقل موقع حركة (الجهاد الإسلامي).



ووصف القيادي في الجهاد، الاتفاق بين السودان وبين دولة الاحتلال بأنه تهديد لهوية ومستقبل السودان وخيانة للأمة ولثوابت الإجماع العربي.



وأضاف: نحن نثق بأن الشعب السوداني والأحزاب القومية والوطنية في السودان لن تقبل هذه الخيانة وقوى الحرية والتغيير أمام اختبار مصيري سيحدد مسار التغيير في هذا البلد العزيز على قلوبنا".



وأوضح شهاب أن السودان بلد كبير وقدم تضحيات كبيرة من أجل فلسطين، لافتا إلى أن السودانيين أكثر وعيا بطبيعة المخطط الصهيو أمريكي الهادف لتمزيق الشمل العربي وحصار البلاد الإسلامية.