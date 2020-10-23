أول تعليق من حركة فتح على اتفاق التطبيع الجديد بين إسرائيل والسودان

علقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الجمعة، على اتفاق التطبيع الجديد بين إسرائيل والسودان.



وقال القيادي في الحركة منير الجاغوب عبر حسابه على (فيسبوك): إن بعض الحكام يتسابقون إلى الإحتفاء بالتطبيع مع إسرائيل وكيل المديح لها، وفي المقابل يصرّون على الإساءة إلى الشعب الفلسطيني ويجاهرون بالبراءة من "تهمة" دعمه وتأييد نضاله لنيل حقوقه.





وأضاف: "نسأل هؤلاء الحكام: هل تحالفتم مع إسرائيل وأصبحتم في حالة حرب مع فلسطين؟"



وتابع الجاغوب: حكام السودان الجدد خرجوا من قائمة الإرهاب الأمريكية ودخلوا حظيرة التطبيع الامريكية الاسرائيلية مع دفع رسوم الاشتراك مسبقاً قبل الانضمام.





رام الله - دنيا الوطن