دولي

ترامب: التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسودان على صنع السلام والبدء بعلاقات

ترامب: التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسودان على صنع السلام والبدء بعلاقات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسودان على صنع السلام والبدء بعلاقات.

وقال ترامب: إنه "واثق من أن السعودية ستنضم لركب التطبيع قريباً"، مشيراً إلى أن هناك خمس دول عربية على الأقل تريد الانضمام إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وفق ما قال.

وقال ترامب: خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لعملية السلام، فيما ذكر نتنياهو: نوسع دائرة السلام سريعاً.

ووفق بيان مشترك، فقد تحدث ترامب ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم، ناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية.

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