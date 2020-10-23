جنين: تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وسجلت المحافظة وفق تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك)، 65 حالة شفاء، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 276 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء سبع حالات تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 15 منذ بدء الجائحة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.