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شؤون فلسطينية

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 13 إصابة

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 13 إصابة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة قلقيلية اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 13 إصابة.

وأضافت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن جميع الإصابات الجديدة، من المخالطين وهي موزعة، في مدينة قلقيلية بواقع ثلاث إصابات، و"عزون" ست إصابات، و"اماتين"، بواقع أربع إصابات.

ووصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 23/10/2020 202 إصابات نشطة.

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