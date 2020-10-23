سلفيت: تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل اليوم الجمعة تسجيل حالة وفاة ثالثة لمصاب بفيروس (كورونا) في المحافظة وهو خضر محمود شقير (59 عاماً) من بلدة الزاوية غرب سلفيت.



وأوضح كميل أن المصاب المتوفى لم يكن يعاني من أمراض سابقا، حيث هناك حالتين خطيرتين تتلقيان العلاج على اجهزة التنفس الصناعي في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في سلفيت، وعليهما أعراض (كورونا).



وتوجه محافظ سلفيت بخالص العزاء لأهالي الزاوية عامة ولذوي وأسرة الفقيد خاصة، داعيا أبناء المحافظة للالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.