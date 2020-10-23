قوات الاحتلال تعتقل شابًا داخل المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، شابا مقدسيا بعد توقيفه داخل المسجد الأقصى بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر في مدينة القدس، بأن قوات الاحتلال استوقفت أحد الشبان في منطقة صحن قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى قبل أن تقدم على اعتقاله.



وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال قاموا باقتياد الشاب إلى أحد مراكز تحقيق في داخل البلدة القديمة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



