الخليل: عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية

مواجهات في باب الزاوية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الذين اعتلوا أسطح عدد من منازل المواطنين في منطقة باب الزاوية وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.