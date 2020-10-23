مسؤول أميركي: توقعات بإعلان اتفاق على إقامة علاقات بين إسرائيل والسودان اليوم



وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر لها، إلى أن هذا الاتفاق أنجز خلال اجتماع مع وفد أميركي - إسرائيلي كبير عقد في الخرطوم اول امس الأربعاء.



وقد عقد الجانبان اجتماعات سرية مع وفد التفاوض السوداني، بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.





وتم بحث تفاصيل صفقة واسعة تشمل شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، وتخصيص مساعدات مالية للسودان، وتحرير الأموال السودانية المحتجزة في الولايات المتحدة، وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مسؤول أمريكي كبير قوله: إنه يتوقُّع إعلان اتفاق على خطوات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان في وقت لاحق اليوم.كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر في الحكومة السودانية لم تذكر هويته، بأن الخرطوم تقدر: الليلة أو بحلول الغد ستجري مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو وحمدوك والبرهان لإعلان "انتهاء العداء بين البلدين".ووفق صحيفة (الشرق الأوسط)، فقد توصل السودان وإسرائيل، بوساطة أميركية، إلى اتفاق مبدئي لوقف العدائيات، وبدء خطوات تدريجية لتطبيع العلاقات بينهما.