حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة



وكان وزير الخارجية الأمريكي، قد علق على إضراب الأسير الفلسطيني الرافض لتمديد الاعتقال الإداري بأن "اسرائيل من حقها فعل ما تراه مناسبا".



وعلق الناطق باسم حركة حماس في تغريدة له، بأن هذه التصريحات تعكس مجددا تأييد الولايات المتحدة للجرائم بحق شعبنا، ومشاركتها في انتهاك القانون الدولي والأعراف الإنسانية.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم: إن ‏تعليق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على إضراب الأسير ماهر الأخرس عن الطعام، يعبر عن منطق البلطجة الذي يتصرف به.