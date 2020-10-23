صحيفة إسرائيلية: بالحرب المقبلة سيتعين على الجيش ضرب مرابض صواريخ الفصائل الفلسطينية





وأضافت الصحيفة: في الحرب المقبلة مع غزة سيتعين على الجيش الإسرائيلي ضرب مرابض صواريخ الفصائل الفلسطينية، بالتزامن مع الإضرار بالتسلسل القيادي، ووسائل نقل الصواريخ، ومستودعات الأسلحة، ومصانعها.





وتابعت (معاريف): "هذا درس تعلمناه من عملية الجرف الصامد حيث أضر الجيش بشكل أساسي خلال أكثر من 50 يومًا بشكل طفيف بقدرة حماس الصاروخية، معتمداً على قدرة القبة الحديدية على توفير الدفاع ولم يركز على ضرب مطلقي الصواريخ قبل أو بعد تنفيذ الإطلاق".



وذكرت: بأنه على الرغم من أن أنظمة الدفاع الجوية مثل القبة الحديدية تمكنت من تقليل "الأضرار" التي لحقت بالجبهة الداخلية، إلا أنها لم تغير حقيقة أن الصواريخ يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة.