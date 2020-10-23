عاجل

  • (رويترز) عن مسؤول أميركي: إسرائيل والسودان سيعلنان اليوم عن اتفاق بينهما

شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: بالحرب المقبلة سيتعين على الجيش ضرب مرابض صواريخ الفصائل الفلسطينية

صحيفة إسرائيلية: بالحرب المقبلة سيتعين على الجيش ضرب مرابض صواريخ الفصائل الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الجمعة، إنه قبل "تهديد" الأنفاق، كان السلاح الرئيسي في أيدي المنظمات في غزة هو الصواريخ.

وذكرت: بأنه على الرغم من أن أنظمة الدفاع الجوية مثل القبة الحديدية تمكنت من تقليل "الأضرار" التي لحقت بالجبهة الداخلية، إلا أنها لم تغير حقيقة أن الصواريخ يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة.

وأضافت الصحيفة: في الحرب المقبلة مع غزة سيتعين على الجيش الإسرائيلي ضرب مرابض صواريخ الفصائل الفلسطينية، بالتزامن مع الإضرار بالتسلسل القيادي، ووسائل نقل الصواريخ، ومستودعات الأسلحة، ومصانعها.

وتابعت (معاريف): "هذا درس تعلمناه من عملية الجرف الصامد حيث أضر الجيش بشكل أساسي خلال أكثر من 50 يومًا بشكل طفيف بقدرة حماس الصاروخية، معتمداً على قدرة القبة الحديدية على توفير الدفاع ولم يركز على ضرب مطلقي الصواريخ قبل أو بعد تنفيذ الإطلاق".

زعم المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن قوات الجيش كشفت نفقاً، اجتاز الحدود من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لقد تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الانفاق وإحباطها، ونظرا للقدرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على حدود قطاع غزة".

وأضاف: "النفق لم يجتز العائق تحت أرضي، ولم يشكل تهديدا للمستوطنات في غلاف غزة"، محملا حركة حماس المسؤولية لما يجري في قطاع غزة، وينطلق منه والأعمال ضد إسرائيل، على حد تعبيره.

من جانبها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن المؤسسة الامنية الاسرائيلية، تستعد لاحتمال الرد من قطاع غزة، على اكتشاف النفق.

أخبار ذات صلة

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

&#34;المصنع&#34;.. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

"المصنع".. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

&#34;النضال الشعبي&#34; تكشف تطورات الحالة الصحية لأمينها العام أحمد مجدلاني المصاب بـ (كورونا)

"النضال الشعبي" تكشف تطورات الحالة الصحية لأمينها العام أحمد مجدلاني المصاب بـ (كورونا)

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

&#34;المصنع&#34;.. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

"المصنع".. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الخضري: إسرائيل تواصل البناء الاستيطاني وتتجاهل كل الانتقادات الدولية

الخضري: إسرائيل تواصل البناء الاستيطاني وتتجاهل كل الانتقادات الدولية

منوعات

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

مي العيدان: &#34;لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب&#34;

مي العيدان: "لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب"

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: &#34;حملة لتشويه صورتي&#34;

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: "حملة لتشويه صورتي"

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: &#34;شيل فكرة الانتحار من راسك&#34;

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: "شيل فكرة الانتحار من راسك"

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

افتتاح مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بفيلم إيراني

افتتاح مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بفيلم إيراني

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

عربي

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق سوداني إسرائيلي مبدئي لتطبيع العلاقات

صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق سوداني إسرائيلي مبدئي لتطبيع العلاقات

الموساد الإسرائيلي: السعودية ستقدم &#34;هدية&#34; للرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية

الموساد الإسرائيلي: السعودية ستقدم "هدية" للرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل