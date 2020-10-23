صحيفة إسرائيلية: بالحرب المقبلة سيتعين على الجيش ضرب مرابض صواريخ الفصائل الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الجمعة، إنه قبل "تهديد" الأنفاق، كان السلاح الرئيسي في أيدي المنظمات في غزة هو الصواريخ.
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الجمعة، إنه قبل "تهديد" الأنفاق، كان السلاح الرئيسي في أيدي المنظمات في غزة هو الصواريخ.
وذكرت: بأنه على الرغم من أن أنظمة الدفاع الجوية مثل القبة الحديدية تمكنت من تقليل "الأضرار" التي لحقت بالجبهة الداخلية، إلا أنها لم تغير حقيقة أن الصواريخ يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة.
وأضافت الصحيفة: في الحرب المقبلة مع غزة سيتعين على الجيش الإسرائيلي ضرب مرابض صواريخ الفصائل الفلسطينية، بالتزامن مع الإضرار بالتسلسل القيادي، ووسائل نقل الصواريخ، ومستودعات الأسلحة، ومصانعها.
وتابعت (معاريف): "هذا درس تعلمناه من عملية الجرف الصامد حيث أضر الجيش بشكل أساسي خلال أكثر من 50 يومًا بشكل طفيف بقدرة حماس الصاروخية، معتمداً على قدرة القبة الحديدية على توفير الدفاع ولم يركز على ضرب مطلقي الصواريخ قبل أو بعد تنفيذ الإطلاق".
زعم المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن قوات الجيش كشفت نفقاً، اجتاز الحدود من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لقد تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الانفاق وإحباطها، ونظرا للقدرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على حدود قطاع غزة".
وأضاف: "النفق لم يجتز العائق تحت أرضي، ولم يشكل تهديدا للمستوطنات في غلاف غزة"، محملا حركة حماس المسؤولية لما يجري في قطاع غزة، وينطلق منه والأعمال ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
من جانبها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن المؤسسة الامنية الاسرائيلية، تستعد لاحتمال الرد من قطاع غزة، على اكتشاف النفق.
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