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شؤون فلسطينية

"المصنع".. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

"المصنع".. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
من قلب مدينة غزة وبفكرة أطلقها الإعلامي، فادي الشيخ يوسف، مؤسس شبكة "بال بلس" الرقمية، انطلقت أول حاضنة إعلامية معنية بتطوير وتنمية قدرات الأفراد في عالم صناعة المحتوى الرقمي. 

الحاضنة الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تحمل اسم الراحل محمد الشيخ يوسف شقيق فادي وأحد أبرز النماذج الشبابية الفلسطينية في حقل الإعلام تستهدف فئة صناع المحتوى بمختلف تخصصاتهم عبر توفير الأدوات الإنتاجية لهم من خلال تشكيل فرق عمل وتطوير مهاراتهم. 

ويبدو أن الفكرة التي أطلقها الشيخ يوسف لاقت رواجاً كبيراً لدى الجمهور فخلال أقل من شهر على إطلاق صفحة الحاضنة عبر موقع (فيسبوك) تجاوز عدد المعجبين بها 10000.

ويضيف فادي: "حتى اللحظة أنتج المصنع ثمانية برامج بأفكار متنوعة وأذواق مختلفة للجمهور ولا زلنا في طور استقطاب صناع المحتوى حيث قمنا بفتح باب الانتساب مؤخراً ليستفيد أكبر قدر من الأفراد من خدمات الحاضنة".

كما أكد فادي أن المصنع لا زال في بدايته وأن الفكرة ستتطور وصولاً إلى جعل الحاضنة الوجهة الأولى لصناع المحتوى في العالم العربي.


 


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