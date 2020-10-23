"النضال الشعبي" تكشف تطورات الحالة الصحية لأمينها العام أحمد مجدلاني المصاب بـ (كورونا)



وقال أبو غوش: تأكدت إصابة د. مجدلاني بفيروس (كورونا)، وذلك بعد إجراء فحص اعتيادي بناءً على موعد مسبق مع الرئيس محمود عباس، أمس الخميس.



وأضاف أبو غوش: د.مجدلاني بصحة جيدة ولا يشعر بأية أعراض للفيروس، وملتزم بالحجر الصحي وتعليمات الطبيب، متمنياً له ولكافة المرضى من أبناء شعبنا الشفاء العاجل والصحة والعافية.



رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر المكتب السياسي، لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الناطق الإعلامي الرسمي، عوني أبو غوش، إصابة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام للجبهة، أحمد مجدلاني بفيروس (كورونا) المستجد.