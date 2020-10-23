عاجل

  • (رويترز) عن مسؤول أميركي: إسرائيل والسودان سيعلنان اليوم عن اتفاق بينهما

شؤون فلسطينية

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب خمسة شبان برصاص الاحتلال المعدني خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من (17 عاماً) لصالح مستعمرة (قدوميم).

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما أدى إلى وقوع خمس إصابات، اثنتان منها في الرأس والظهر، نقلتا إلى المستشفيات لتلقي العلاج وعولجت باقي الاصابات ميدانيا.

واكد شتيوي ان جنود احتلال من وحدات خاصة خرجوا من كمين نصبوه في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان لكن تم كشفه من قبل الاهالي قبل ان يقتحم ما يقارب 100 جندي البلدة تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت باتجاه ممتلكات المواطنين وسياراتهم مما ادى الى تحطيم زجاج سيارتين اضافة الى استهداف المنازل بقنابل الغاز.

واشار شتيوي الى ان البلدة شهدت في الاونة الاخيرة تحركات ليلية لجنود الاحتلال ولطائراته المسيرة التي يستخدمها للتصوير الجوي بهدف مراقبة تحركات الشبان خاصة في محيط مسجد عمر بن الخطاب الذي تنطلق منه المسيرة ،موضحا ان ما جرى اليوم من اقتحام كبيرة للبلدة هو محصلة اشهر من التخطيط لنصب كمائن  بهدف اعتقال الشبان لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك.

وبين شتيوي ان المسيرة التي انطلقت منذ عشر سنوات ستستمر رغم اشكال القمع التي طالت المئات من المواطنين بين جرحى واسرى حتى تحقيق كامل اهدافها.




أخبار ذات صلة

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

صحيفة إسرائيلية: بالحرب المقبلة سيتعين على الجيش ضرب مرابض صواريخ الفصائل الفلسطينية

صحيفة إسرائيلية: بالحرب المقبلة سيتعين على الجيش ضرب مرابض صواريخ الفصائل الفلسطينية

&#34;المصنع&#34;.. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

"المصنع".. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

&#34;النضال الشعبي&#34; تكشف تطورات الحالة الصحية لأمينها العام أحمد مجدلاني المصاب بـ (كورونا)

"النضال الشعبي" تكشف تطورات الحالة الصحية لأمينها العام أحمد مجدلاني المصاب بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

&#34;المصنع&#34;.. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

"المصنع".. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الخضري: إسرائيل تواصل البناء الاستيطاني وتتجاهل كل الانتقادات الدولية

الخضري: إسرائيل تواصل البناء الاستيطاني وتتجاهل كل الانتقادات الدولية

منوعات

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

مي العيدان: &#34;لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب&#34;

مي العيدان: "لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب"

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: &#34;حملة لتشويه صورتي&#34;

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: "حملة لتشويه صورتي"

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: &#34;شيل فكرة الانتحار من راسك&#34;

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: "شيل فكرة الانتحار من راسك"

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

افتتاح مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بفيلم إيراني

افتتاح مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بفيلم إيراني

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

عربي

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق سوداني إسرائيلي مبدئي لتطبيع العلاقات

صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق سوداني إسرائيلي مبدئي لتطبيع العلاقات

الموساد الإسرائيلي: السعودية ستقدم &#34;هدية&#34; للرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية

الموساد الإسرائيلي: السعودية ستقدم "هدية" للرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل