عاجل

  • (رويترز) عن مسؤول أميركي: إسرائيل والسودان سيعلنان اليوم عن اتفاق بينهما

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى بغزة تدعو لتوسيع دائرة التضامن مع الأسير الأخرس

هيئة الأسرى بغزة تدعو لتوسيع دائرة التضامن مع الأسير الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية جماهير الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته وفصائله وقواه الحية الي توسيع دائرة التضامن مع الاسير المضرب عن الطعام ماهر الاخرس الذي دخل يومه الـ 89 في الاضراب وسط تدهور خطير طرأ علي حالته الصحية خلال الساعات الاخيرة وهناك خشية حقيقية علي حياته .

ووجهت لجنة ادارة الهيئة بغزة نداء الي جماهير قطاع غزة برفع مستوى الفعاليات المناصرة للاسير الاخرس وذلك من خلال تكثيف المشاركة في الانشطة التضامنية التي تنظم امام المؤسسات الدولية وخيمة الاعتصام المقامة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة .

وأكدت الهيئة ان حياة الاسير الاخرس تواجه خطرا حقيقيا وهو يصارع الموت في هذه اللحظات، الامر الذي يستوجب استنهاض وتوحيد الجهود وتفعيل كافة الادوات والطاقات الرسمية والفصائلة والشعبية من اجل إنقاذ حياته وارغام الاحتلال علي الاستجابة لمطالبه العادلة والرافضة لقانون الاعتقال الإداري التعسفي .

وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يراهن علي ضعف مستوي التضامن مع الاسير الاخرس للابقاء علي موقفه المراوغ والمتصلب في الاستجابة لمطلب الاسير في الحرية وانهاء اعتقاله الاداري ، الامر الذي يستوجب العمل علي كسر هذا الرهان من خلال الالتفاف الشعبي اضافة الي التحرك الرسمي والفصائلي لإفشال مرامي الاحتلال في كسر ارادة الاسرى وهزيمتهم في معاركهم النضالية في مواجهة سياساته الإجرامية. 

كما طالبت الهيئة بغزة المؤسسات الحقوقية الدولية للارتقاء بمستوى فعلها ومناصرتها للمعتقل الاخرس والتدخل العاجل  لانقاذ حياته، وتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم الاسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني واسراه الابطال وان تنتصر لقيم ومبادئ حقوق الإنسان التي أنشئت هذه المؤسسات بغرض ارسائها وتعزيزها .

وأشارت الهيئة بغزة إلي أن صمت المجتمع الدولي وعدم وجود مواقف مؤثرة وضاغطة علي الاحتلال هو اكثر ما يشجعه علي مواصلة سياساته الاجرامية واستهتاره بحقوق وحياة الاسرى الفلسطينيين داعية الموسسات الحقوقية الدولية الي اتخاذ مواقف وإجراءات اكثر جرأة وتأثيرا في مواجهة طغيان الاحتلال بعيدا عن التمييز والابتزاز والضغوط السياسية.

أخبار ذات صلة

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

صحيفة إسرائيلية: بالحرب المقبلة سيتعين على الجيش ضرب مرابض صواريخ الفصائل الفلسطينية

صحيفة إسرائيلية: بالحرب المقبلة سيتعين على الجيش ضرب مرابض صواريخ الفصائل الفلسطينية

&#34;المصنع&#34;.. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

"المصنع".. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

&#34;النضال الشعبي&#34; تكشف تطورات الحالة الصحية لأمينها العام أحمد مجدلاني المصاب بـ (كورونا)

"النضال الشعبي" تكشف تطورات الحالة الصحية لأمينها العام أحمد مجدلاني المصاب بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

حماس: تعليق بومبيو على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

&#34;المصنع&#34;.. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

"المصنع".. أول حاضنة إعلامية عربية تنطلق من قطاع غزة

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب نابلس

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

بحر يستنكر تحويل القيادي حسن يوسف للاعتقال الإداري ستة أشهر

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

الأسير الجريح نفاع يعاني من أوضاع صحية صعبة

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الخضري: إسرائيل تواصل البناء الاستيطاني وتتجاهل كل الانتقادات الدولية

الخضري: إسرائيل تواصل البناء الاستيطاني وتتجاهل كل الانتقادات الدولية

منوعات

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

مي العيدان: &#34;لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب&#34;

مي العيدان: "لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب"

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: &#34;حملة لتشويه صورتي&#34;

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: "حملة لتشويه صورتي"

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: &#34;شيل فكرة الانتحار من راسك&#34;

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: "شيل فكرة الانتحار من راسك"

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

افتتاح مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بفيلم إيراني

افتتاح مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بفيلم إيراني

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

عربي

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق سوداني إسرائيلي مبدئي لتطبيع العلاقات

صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق سوداني إسرائيلي مبدئي لتطبيع العلاقات

الموساد الإسرائيلي: السعودية ستقدم &#34;هدية&#34; للرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية

الموساد الإسرائيلي: السعودية ستقدم "هدية" للرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل