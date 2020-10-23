هيئة الأسرى بغزة تدعو لتوسيع دائرة التضامن مع الأسير الأخرس

ووجهت لجنة ادارة الهيئة بغزة نداء الي جماهير قطاع غزة برفع مستوى الفعاليات المناصرة للاسير الاخرس وذلك من خلال تكثيف المشاركة في الانشطة التضامنية التي تنظم امام المؤسسات الدولية وخيمة الاعتصام المقامة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة .





وأكدت الهيئة ان حياة الاسير الاخرس تواجه خطرا حقيقيا وهو يصارع الموت في هذه اللحظات، الامر الذي يستوجب استنهاض وتوحيد الجهود وتفعيل كافة الادوات والطاقات الرسمية والفصائلة والشعبية من اجل إنقاذ حياته وارغام الاحتلال علي الاستجابة لمطالبه العادلة والرافضة لقانون الاعتقال الإداري التعسفي .





وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يراهن علي ضعف مستوي التضامن مع الاسير الاخرس للابقاء علي موقفه المراوغ والمتصلب في الاستجابة لمطلب الاسير في الحرية وانهاء اعتقاله الاداري ، الامر الذي يستوجب العمل علي كسر هذا الرهان من خلال الالتفاف الشعبي اضافة الي التحرك الرسمي والفصائلي لإفشال مرامي الاحتلال في كسر ارادة الاسرى وهزيمتهم في معاركهم النضالية في مواجهة سياساته الإجرامية.



كما طالبت الهيئة بغزة المؤسسات الحقوقية الدولية للارتقاء بمستوى فعلها ومناصرتها للمعتقل الاخرس والتدخل العاجل لانقاذ حياته، وتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم الاسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني واسراه الابطال وان تنتصر لقيم ومبادئ حقوق الإنسان التي أنشئت هذه المؤسسات بغرض ارسائها وتعزيزها .



وأشارت الهيئة بغزة إلي أن صمت المجتمع الدولي وعدم وجود مواقف مؤثرة وضاغطة علي الاحتلال هو اكثر ما يشجعه علي مواصلة سياساته الاجرامية واستهتاره بحقوق وحياة الاسرى الفلسطينيين داعية الموسسات الحقوقية الدولية الي اتخاذ مواقف وإجراءات اكثر جرأة وتأثيرا في مواجهة طغيان الاحتلال بعيدا عن التمييز والابتزاز والضغوط السياسية.



رام الله - دنيا الوطندعت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية جماهير الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته وفصائله وقواه الحية الي توسيع دائرة التضامن مع الاسير المضرب عن الطعام ماهر الاخرس الذي دخل يومه الـ 89 في الاضراب وسط تدهور خطير طرأ علي حالته الصحية خلال الساعات الاخيرة وهناك خشية حقيقية علي حياته .