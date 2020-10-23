الرئيس عباس لـ "بابا الفاتيكان": متمسكون بالسلام العادل والقائم على أساس الشرعية الدولية





جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، بين الجانين، أعرب الرئيس من خلاله عن شكره للبابا فرانسيس، مثمنا مواقف الفاتيكان المؤيدة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، ورفض المشاريع المخالفة للقانون الدولي.



وأكد الرئيس عباس "تمسكنا بالسلام العادل، والقائم على أساس الشرعية الدولية، والاستعداد الفوري للذهاب نحو المفاوضات، ومن هذا المنطلق تمت الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ودعا الرئيس عباس البابا فرانسيس للعمل سويا، من أجل الحفاظ على أهلنا من المسيحيين والمسلمين، وبقائهم وتعزيز صمودهم في مدينة القدس، وجميع الأراضي الفلسطينية.



من جانبه، أكد البابا فرانسيس توافقه مع ما تم تبادله من حديث مع الرئيس عباس، حول أهمية السلام والحوار، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وثبات الفلسطينيين على أرضهم.



واكد قداسة البابا مواقف الفاتيكان الثابتة تجاه تحقيق السلام في الارض المقدسة، والعالم اجمع.





رام الله - دنيا الوطنبحث الرئيس محمود عباس، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان العلاقات المميزة بين الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها، بما يخدم الجانبين والسلام والمحبة في المنطقة والعالم.