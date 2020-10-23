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عائلة عريقات: الوضع الصحي لصائب ما زال حرجاً

عائلة عريقات: الوضع الصحي لصائب ما زال حرجاً
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قالت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات لوكالة (وفا)، الجمعة، إن وضعه الصحي ما زال حرجا.

وأوضحت العائلة، أن صائب عريقات ما زال متصلا بجهاز الايكمو (جهاز رئة خارجي) لدعم وظائف الجهاز التنفسي.

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