أربع وفيات و513 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 3 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 55 عاماً من بيت دجن بمحافظة نابلس، مواطن 58 من منطقة فصايل بمحافظة أريحا والأغوار، مواطنة 82 عاماً من السموع بمحافظة الخليل)، إضافة إلى مواطن 62 عاما من غزة.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 218 حالة في المحافظات الشمالية (14 الخليل، 65 جنين، 17 قلقيلية، 8 نابلس، 13 طوباس، 8 سلفيت، 93 طولكرم)، إضافة إلى 88 حالة تعافٍ في قطاع غزة، و48 في مدينة القدس.



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (55)، محافظة نابلس (82)، محافظة بيت لحم (46)، محافظة قلقيلية (5)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (32)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (18)، طولكرم (37)، طوباس (2)، قطاع غزة (96)، ضواحي القدس (19)، مدينة القدس (68).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 33 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.