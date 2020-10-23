السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" في اليمن باتجاه أراضي المملكة.



وقالت القناة "السعودية"، نقلاً عن قيادة "القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن": "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة"، وفق تعبيرها.



وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي إن الطائرة "أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، فيما لم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" على الواقعة.