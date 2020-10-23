حالة وفاة و96 إصابة و88 حالة تعافي من فيروس (كورونا) بقطاع غزة

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) المستجد في القطاع، مشيرةً إلى أنه تم إجراء 1935 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 96 إصابة جديدة بالفيروس، إلى جانب تعافي 88 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، مشيرةً إلى وفاة المواطن ابراهيم رزق أبو نحل 62 عام في مجمع الشفاء الطبي وكان يعاني من امراض مزمنة والكبد الوبائي وجلطة دماغية حادة.



وحسب الوزارة، فإن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 5175 اصابة منها:





حالات نشطة حاليا 1937 حالة



متعافين 3208 حالة



وفيات 30



رام الله - دنيا الوطن