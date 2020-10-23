عبر وسطاء التهدئة.. تفاصيل رسالة إسرائيلية لحركة حماس بشأن غزة

والليلة الماضية، أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، على عدة مواقع وأراضٍ زراعية في جنوب ووسط قطاع غزة.





وقصفت طائرات الاحتلال، أرضاً زراعية، في حي العمور شرقي مدينة خانيونس.





وقالت مصادر محلية: إن غارة استهدفت موقعاً للمقاومة وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.





من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن الطائرات الحربية أغارت على أهداف تابعة لحركة (حماس)، في قطاع غزة رداً على اطلاق الصواريخ من القطاع.

كشفت القناة الإسرائيلية الـ 12 تفاصيل رسالة إسرائيلية وجهت لحركة حماس في قطاع غزة عبر وسطاء التهدئة بين الجانبين بشأن التصعيد الأخير في القطاع.وقالت القناة، إن إسرائيل بعثت برسالة عبر الوسطاء إلى حماس مفادها أن عدم احتواء التوتر المتصاعد سيجر القطاع إلى جولة جديدة من القتال.