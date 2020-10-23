عربي

صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق سوداني إسرائيلي مبدئي لتطبيع العلاقات

صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق سوداني إسرائيلي مبدئي لتطبيع العلاقات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الشرق الأوسط)، إن السودان وإسرائيل تواصلان وبوساطة أمريكية، إلى اتفاق مبدئي لتطبيع العلاقات بينهما، بعد مارثون مفاوضات شهدتها مدن عربية وغربية، آخرها كان في أبوظبي في أيلول/سبتمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر سوداني رفيع لم تسمه، أن اجتماعاً مع وفد أميركي إسرائيلي رفيع، عقد في الخرطوم، الأربعاء الماضي، توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واتفاق كامل على وقف الأعمال العدائية بين الخرطوم وتل أبيب؛ وذلك استكمالاً لمفاوضات سابقة جرت مع الوفد نفسه، الذي حضر للخرطوم، وتناول دور السودان في السلام العربي - الإسرائيلي. 

وقال المصدر السيادي، وفق الصحيفة، إن الوفد الإسرائيلي - الأميركي، وصل الخرطوم، قادماً من تل أبيب، وهم نفس أعضاء الوفد الذي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في أبوظبي 21 سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن الوفد عقد اجتماعات سرية مع وفد التفاوض السوداني، بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وكشفت مصادر سياسية، في تل أبيب، عن أن الوفد الذي زار الخرطوم، يتكون من مستشارين اثنين لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هما نائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ومبعوث نتنياهو إلى العالم العربي الذي يطلق عليه اسم «ماعوز»، إلى جانب مستشاري ترمب، وهما رئيس دائرة الخليج وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الجنرال ميغيل كوريا، ومستشار كبير للسفير الأميركي في إسرائيل، أرييه لايتستون، قاموا بزيارة مشتركة سرية خاطفة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، والتقوا عدداً من كبار المسؤولين هناك. 

وحسب الصحيفة، كشفت المصادر في تل أبيب، عن "تطورات عميقة" في العلاقات الإسرائيلية السودانية؛ تمهيداً لإبرام اتفاقية سلام. 

وأكدت أن اللقاءات جاءت تتويجاً لاتصالات كثيرة تمت بشكل حثيث ومتواصل في الشهور الكثيرة الأخيرة، وأنه وكنتيجة لهذه اللقاءات نضجت الظروف لإخراج العلاقات إلى العلن والإعلان عن اتفاق في الأيام القليلة المقبلة. وقالت هذه المصادر، إن الرئيس ترمب معني بأن يتم هذا الإعلان قبيل الانتخابات الأميركية، التي ستجري في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وحسب مصادر تل أبيب، توجه الوفد الإسرائيلي - الأميركي برحلة مباشرة على متن طائرة خاصة مستأجرة من مطار بن غوريون في اللد (قرب تل أبيب) إلى مطار الخرطوم، ثم عادت إلى إسرائيل بعد سبع ساعات.

وأجرى الوفد الإسرائيلي – الأميركي محادثاته في السودان حول صفقة واسعة تشمل شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب وتخصيص مساعدات أميركية مالية للسودان وتحرير الأموال السودانية المحتجزة في الولايات المتحدة، وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.

وربط المسؤولون الإسرائيليون بين هذه المحادثات وبين إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أول من أمس، بأن عملية إخراج السودان من قائمة الإرهاب قد انطلقت، وذلك بعدما حوّلت السودان مبلغ 335 مليون دولار إلى حساب خاص تتم من خلاله عملية دفع تعويضات مالية لضحايا الإرهاب الأميركيين، الذين سقطوا من جراء أحداث تفجيرات السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998، وتفجير المدمرة الأميركية «يوس إس إس كول، عام 2000 والتي اتهم السودان بالضلوع فيهما. وأضاف بومبيو، أن التطبيع مع إسرائيل هو قرار سيادي للحكومة السودانية، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تأمل بأن تنفذ السودان ذلك بسرعة.

ونقل موقع (واللا) العبري، عن مصادر مطلعة القول، إن المحادثات بين الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل حول اتفاق المبادئ قد انتهت، ولكن بقيت هناك تفاصيل لوجيستية عدة حول موعد ومكان وطريقة الإعلان عن العلاقات بين إسرائيل والسودان. وقالت مصادر سياسية للموقع، إن المحادثات ما زالت مستمرة لغرض ترتيب إجراء محادثة هاتفية بين ترمب ونتنياهو والبرهان ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، حتى يتفق على نشر بيان يقول، إن السودان وإسرائيل قررا إنهاء حالة الحرب بينهما بشكل رسمي والبدء بعملية تدريجية لتطبيع العلاقات بينهما. 

أخبار ذات صلة

الموساد الإسرائيلي: السعودية ستقدم &#34;هدية&#34; للرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية

الموساد الإسرائيلي: السعودية ستقدم "هدية" للرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل

(يديعوت) تكشف تفاصيل اتفاق الطيران بين إسرائيل والبحرين

(يديعوت) تكشف تفاصيل اتفاق الطيران بين إسرائيل والبحرين

موقع (واللا): البرهان التقى سرا بمستشاري ترامب ونتنياهو

موقع (واللا): البرهان التقى سرا بمستشاري ترامب ونتنياهو

قناة اسرائيلية: البحرين توقع اتفاقية طيران مع اسرائيل.. هذه تفاصيلها

قناة اسرائيلية: البحرين توقع اتفاقية طيران مع اسرائيل.. هذه تفاصيلها

الحريري بعد التكليف الجديد: أسعى لوقف الانهيار الذي يهدد اقتصاد لبنان

الحريري بعد التكليف الجديد: أسعى لوقف الانهيار الذي يهدد اقتصاد لبنان

الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تختتم فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية

وزارة الثقافة تختتم فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية

ارتفاع بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

ارتفاع بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى الاثنين المقبل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى الاثنين المقبل

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

أول تعليق من عزام الأحمد على أنباء إصابته وأحمد مجدلاني بفيروس (كورونا)

أول تعليق من عزام الأحمد على أنباء إصابته وأحمد مجدلاني بفيروس (كورونا)

قيادي بحماس يدعو لإغلاق قطاع غزة أسبوع كامل لمواجهة (كورونا)

قيادي بحماس يدعو لإغلاق قطاع غزة أسبوع كامل لمواجهة (كورونا)

شاهد: إطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما

شاهد: إطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما

التعليم بغزة تصدر قرارات مهمة بشأن دوام طلبة الجامعات

التعليم بغزة تصدر قرارات مهمة بشأن دوام طلبة الجامعات

منوعات

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

مي العيدان: &#34;لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب&#34;

مي العيدان: "لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب"

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: &#34;حملة لتشويه صورتي&#34;

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: "حملة لتشويه صورتي"

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: &#34;شيل فكرة الانتحار من راسك&#34;

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: "شيل فكرة الانتحار من راسك"

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

افتتاح مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بفيلم إيراني

افتتاح مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بفيلم إيراني

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

عربي

موقع (واللا): البرهان التقى سرا بمستشاري ترامب ونتنياهو

موقع (واللا): البرهان التقى سرا بمستشاري ترامب ونتنياهو

قناة اسرائيلية: البحرين توقع اتفاقية طيران مع اسرائيل.. هذه تفاصيلها

قناة اسرائيلية: البحرين توقع اتفاقية طيران مع اسرائيل.. هذه تفاصيلها

الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات