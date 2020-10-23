بادين يُهاجم ترامب و"صديقه" زعيم كوريا الشمالية

جو بادين

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، خصمه الرئيس دونالد ترامب، بإضفاء الشرعية على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رغم أنه "قاطع طريق".



وقال بادين خلال المناظرة الأخيرة في ناشفيل: "لقد أضفى ترامب الشرعية على كوريا الشمالية، وتحدث عن صديقه الحميم، الذي في الواقع ليس إلا مجرما وقاطع طريق، وزعم بأننا في وضع جيد، رغم أن لديهم الكثير من الصواريخ التي يمكن أن تصل إلى الأراضي الأمريكية بشكل أسهل بكثير من أي وقت مضى".



بدوره، قال ترامب إن بلاده لا تخوض حربا مع كوريا الشمالية، بل هي في علاقة جيدة معها، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



وأضاف الرئيس الأمريكي: "العلاقات الجيدة مع قادة الدول الأخرى، شيء جيد".



وأجاب بايدن على ذلك، بأن الولايات المتحدة كانت لديها علاقات جيدة مع أدولف هتلر، قبل أن يبدأ الحرب العالمية الثانية.