دولي

غانتس يوقع اتفاقية مع أمريكا تضمن التفوق العسكري لإسرائيل بالشرق الأوسط

غانتس يوقع اتفاقية مع أمريكا تضمن التفوق العسكري لإسرائيل بالشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، أن وزير الدفاع بيني غانتس وقع على بيان في واشنطن، تتعهد فيه الولايات المتحدة بالالتزام الاستراتيجي بالحفاظ على تفوق إسرائيل الأمني في الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة، أن غانتس قال في نهاية اجتماعه مع نظيره الأمريكي مارك إسبر في مقر وزارة الدفاع الأمريكية: "في الأسابيع الأخيرة، أجرينا مناقشات مهمة تضمن التزام واشنطن بالحفاظ على تفوق تل أبيب الأمني"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف: "نحن ندخل حقبة تطبيع في الشرق الأوسط يمكن أن تساعد في مواجهة العدوان الإيراني في المنطقة... مع الولايات المتحدة وصداقتنا القديمة والجديدة، سنضمن تعاونا مثمرا"، معربا عن شكره للإدارة الأمريكية ووزير الدفاع الأمريكي.

وخرجت العديد من التقارير التي تحدثت في الأسابيع الماضية عن بند في اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الموقع الشهر الماضي، يسمح للإمارات بشراء طائرات "إف 35" المقاتلة من الولايات المتحدة.

ونفى نتنياهو في عدة مناسبات سابقة أن يكون الاتفاق قد تضمن أي بند يسمح للإمارات بالحصول على المقاتلات الأمريكية.

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