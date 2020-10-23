حملة اعتقالات إسرائيلية في القدس والضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس وفجر اليوم الجمعة، خمسة شبان من بلدة العيساوية شمال القدس المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقل كل من: يوسف بلال أبو الحمص، وسامي صلاح داري، ويزن عمران عبيد، ومعتصم حمزة عبيد، وناصر محمد أبو ريالة، من منازلهم.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين من حارة الفواغرة وسط مدينة بيت لحم، حيث أفادت مصادر أمنية أن الاحتلال اعتقل محمد القربي، وخليل القربي، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقل كل من: يوسف بلال أبو الحمص، وسامي صلاح داري، ويزن عمران عبيد، ومعتصم حمزة عبيد، وناصر محمد أبو ريالة، من منازلهم.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين من حارة الفواغرة وسط مدينة بيت لحم، حيث أفادت مصادر أمنية أن الاحتلال اعتقل محمد القربي، وخليل القربي، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
وفي سياق ذي صلة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مواطنين من مدينة جنين وثالث من بلدة اليامون، وفق ما أكدت وكالة (وفا).
وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت حيي خروبة ومراح سعد واعتقلت الأسير المحرر الشاب أشرف ناصر طحاينة، ومحمد رشدي الجمل عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، وفي بلدة اليامون غرباً اعتقلت المواطن أحمد أمين نواهضة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
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