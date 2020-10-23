شؤون فلسطينية

إسرائيل تتهم الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ على عسقلان الليلة الماضية

إسرائيل تتهم الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ على عسقلان الليلة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ على مدينة عسقلان المحتلة الليلة الماضية، معتبرة أن الحركة هي المسؤول عن إطلاق تلك الصواريخ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "التقديرات هذا الصباح في الجيش أن منظمة الجهاد هي من أطلق الصواريخ على عسقلان الليلة الماضية".

وأضافت: "في القيادة الجنوبية وسلاح الجو قصفوا الليلة من بين عدة أهداف المدخل الخلفي لنفق حماس الذي تم الكشف عنه هذا الأسبوع بين خانيونس وكيسوفيم". 

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