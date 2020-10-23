تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى الاثنين المقبل

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 29-20 26-18 بيت لحم 30-20 29-20 26-18 رام الله والبيرة 29-19 28-19 26-17 طولكرم 31-21 30-20 28-18 نابلس 31-21 30-21 28-19 قلقيلية 31-21 30-20 28-18 جنين 34-22 33-22 30-20 سلفيت 30-20 29-20 26-18 طوباس 35-22 34-22 31-21 روابي 31-21 30-21 28-19 الخليل 29-19 28-19 26-17 غزه 30-21 29-21 27-19 أريحا 38-24 37-24 35-23 خانيونس 30-21 29-21 27-19 الأغوار الشمالية 36-22 36-22 33-21 رفح 31-20 30-20 28-18

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2020/10/24: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وخلال ساعات الليل المتأخرة فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاحد 2020/10/25: يكون الجو غائما جزئيا، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأثنين 2020/10/26: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي