أول تعليق من عزام الأحمد على أنباء إصابته وأحمد مجدلاني بفيروس (كورونا)
خاص دنيا الوطن
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إصابته وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني بفيروس (كورونا) المستجد.
وقال الأحمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تأكدت إصابتي والدكتور أحمد مجدلاني بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص اعتيادي لنا بناء على موعد مسبق مع الرئيس محمود عباس".
وأضاف مجدلاني: "لا أشعر بأي أعراض للفيروس وإصابتي بكورونا تأكدت بناء على الفحص الذي أجريته، وسألتزم بالحجر الصحي وتعليمات الطبيب".
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