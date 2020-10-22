قيادي بحماس يدعو لإغلاق قطاع غزة أسبوع كامل لمواجهة (كورونا)

وجه القيادي في حركة حماس، عاطف عدوان، دعوة لمنع تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وسبل محاربة انتشاره بين المواطنين.





وقال عدوان، في منشور له عبر "فيسبوك": "أدعوا إلى إغلاق قطاع غزة كله مدة أسبوع كامل وحظر التجوال والتشدد في ذلك للسيطرة على انتشار الفيروس بشكل مناسب".





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، مساء الخميس، سلسلة قرارات جديدة بشأن مكافحة تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه تقرر إغلاق بعض المناطق.





وأضاف البزم: "تقرر فرض حظر التجوال الكامل في جزء من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهو (المنطقة الواقعة شرق شارع سوق الشيخ رضوان، والممتدة حتى الشارع الواقع خلف بركة الشيخ رضوان والمحصورة بين الشارع الثالث شمالاً وشارع العيون جنوباً)، بحيث يمنع التحرك في تلك المنطقة بشكل كامل حتى إشعار آخر، وإغلاق المدارس والمساجد فيها".



وقالت الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، إنه تقرر إغلاق مناطق: (بيت حانون، التركمان، والبريج) من الخارج بشكل كامل واعتبارها مناطق حمراء نظراً لارتفاع أعداد الإصابات المسجلة فيها، حيث يمنع الدخول إليها أو الخروج منها بما في ذلك الموظفين في كافة القطاعات، مع إغلاق المدارس والمساجد في المناطق المذكورة.وأضاف البزم: "تقرر فرض حظر التجوال الكامل في جزء من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهو (المنطقة الواقعة شرق شارع سوق الشيخ رضوان، والممتدة حتى الشارع الواقع خلف بركة الشيخ رضوان والمحصورة بين الشارع الثالث شمالاً وشارع العيون جنوباً)، بحيث يمنع التحرك في تلك المنطقة بشكل كامل حتى إشعار آخر، وإغلاق المدارس والمساجد فيها".

رام الله - دنيا الوطن