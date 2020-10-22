شاهد: إطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما



















رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بأنه تم رصد صاروخين اثنين أطلقا، مساء اليوم الخميس، من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، دوت على أثره صفارات الانذار.واشارت المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بأن القبة الحديديدة تمكنت من اعتراض أحد الصاروخين.بدوره، قال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: "على ما يبدو تم إطلاق صاروخين من غزة تم اعتراض أحدها والآخر سقط في منطقة ساحل عسقلان".