التعليم بغزة تصدر قرارات مهمة بشأن دوام طلبة الجامعات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الخميس، قرارات جديدة تتعلق باستئناف الدوام الوجاهي لفئات محددة من طلبة الجامعات في قطاع غزةوأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه سيتم استئناف الدوام الوجاهي الجزئي لطلبة مؤسسات التعليم العالي لفئات (السنة الأولى، المساقات العملية، الدراسات العليا) ابتداءً من يوم الأحد 25 تشرين أول/أكتوبر 2020.