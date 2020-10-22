شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تصدر قرارات مهمة بشأن دوام طلبة الجامعات

التعليم بغزة تصدر قرارات مهمة بشأن دوام طلبة الجامعات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الخميس، قرارات جديدة تتعلق باستئناف الدوام الوجاهي لفئات محددة من طلبة الجامعات في قطاع غزة

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه سيتم استئناف الدوام الوجاهي الجزئي لطلبة مؤسسات التعليم العالي لفئات (السنة الأولى، المساقات العملية، الدراسات العليا) ابتداءً من يوم الأحد 25 تشرين أول/أكتوبر 2020.

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