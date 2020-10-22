الخارجية تسجل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بين الجالية الفلسطينية في بولندا



وأشارت الوزارة في التقرير اليومي الصادر عنها، حول الوضع الوبائي بين الجاليات الفلسطينية في العالم، إلى أن العدد الاجمالي للوفيات بالفيروس بين الجاليات الفلسطينية وصل الى 273 حالة، فيما بلغ عدد الاصابات 6584 حالة.



في السياق، أكد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، عدم تسجيل اية حالة وفاة في صفوف الجالية هذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة.كما افادنا بعدمرتسجيل اية إصابة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات الى 4033 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد بين الجالية الفلسطينية في بولندا، للمواطن إحسان أ[و بكر (56 عاما)، فيما سجلت ثلاث إصابات سابقة.