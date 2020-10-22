شاهد: الخارطة التوضيحية لمناطق الإغلاق الكامل وحظر التجول بغزة

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، إنه تقرر فرض حظر التجوال الكامل في جزء من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهو (المنطقة الواقعة شرق شارع سوق الشيخ رضوان، والممتدة حتى الشارع الواقع خلف بركة الشيخ رضوان والمحصورة بين الشارع الثالث شمالاً وشارع العيون جنوباً)، بحيث يمنع التحرك في تلك المنطقة بشكل كامل حتى إشعار آخر، وإغلاق المدارس والمساجد فيها".







