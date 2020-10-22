شؤون فلسطينية

شاهد: الخارطة التوضيحية لمناطق الإغلاق الكامل وحظر التجول بغزة

شاهد: الخارطة التوضيحية لمناطق الإغلاق الكامل وحظر التجول بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء الخميس، الخارطة التوضيحية لحظر التجول والإغلاق الشامل في منطقة الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، إنه تقرر فرض حظر التجوال الكامل في جزء من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهو (المنطقة الواقعة شرق شارع سوق الشيخ رضوان، والممتدة حتى الشارع الواقع خلف بركة الشيخ رضوان والمحصورة بين الشارع الثالث شمالاً وشارع العيون جنوباً)، بحيث يمنع التحرك في تلك المنطقة بشكل كامل حتى إشعار آخر، وإغلاق المدارس والمساجد فيها".


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