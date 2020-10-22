الداخلية بغزة تُقرر الإغلاق الكامل وحظر التجول لبعض المناطق بالقطاع

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، مساء الخميس، سلسلة قرارات جديدة بشأن مكافحة تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه تقرر إغلاق بعض المناطق.





وقالت الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، إنه تقرر إغلاق مناطق: (بيت حانون، التركمان، والبريج) من الخارج بشكل كامل واعتبارها مناطق حمراء نظراً لارتفاع أعداد الإصابات المسجلة فيها، حيث يمنع الدخول إليها أو الخروج منها بما في ذلك الموظفين في كافة القطاعات، مع إغلاق المدارس والمساجد في المناطق المذكورة.



وأضاف البزم: "تقرر فرض حظر التجوال الكامل في جزء من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهو (المنطقة الواقعة شرق شارع سوق الشيخ رضوان، والممتدة حتى الشارع الواقع خلف بركة الشيخ رضوان والمحصورة بين الشارع الثالث شمالاً وشارع العيون جنوباً)، بحيث يمنع التحرك في تلك المنطقة بشكل كامل حتى إشعار آخر، وإغلاق المدارس والمساجد فيها".



وتابع: "ندعو المواطنين في المنطقة المغلقة بحي الشيخ رضوان لالتزام بيوتهم وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر؛ وذلك بسبب تسجيل 14 إصابة من العاملين في أحد مشاغل الخياطة، وهم من عائلات مختلفة، وتقوم فرق التقصي الوبائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك المنطقة، حيث من المتوقع تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات نتيجة الاستهتار".



وأكمل: "ستقوم الجهات المختصة بتحويل المواطنين المخالطين المخالفين لإجراءات الحجر المنزلي إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وذلك نظراً لتسببهم بنقل العدوى لآخرين".



واستكمل: "تؤكد وزارة الداخلية أنه لن يتم التردد في إغلاق أية منطقة لا يلتزم سكانها بإجراءات السلامة والوقاية، ندعو كبار السن إلى اتخاذ أقصى درجات السلامة والوقاية، والحفاظ على أنفسهم، ونُجدد التأكيد على منع إقامة التجمعات وبيوت العزاء والأفراح في جميع المحافظات، حيث أن معظم الإصابات التي تم تسجيلها كانت بسبب تواجدها في تلك التجمعات، مع التأكيد على الاكتفاء بالتعزية عبر وسائل الاتصال المختلفة، وستتابع الشرطة منع إقامة بيوت العزاء في كافة المحافظات".



رام الله - دنيا الوطن