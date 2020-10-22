شؤون فلسطينية

فدا يحذر اصحاب المولدات الخاصة من إستغلال أزمة الكهرباء في غزة

فدا يحذر اصحاب المولدات الخاصة من إستغلال أزمة الكهرباء في غزة
رام الله - دنيا الوطن
حذر المهندس جمال نصر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية و عضو المكتب السياسى للاتحاد الديمقراطي الفلسطينى " فدا " ، اصحاب مولدات الكهرباء فى غزة من إستغلال حاجة المواطن فى غزة للكهرباء فى ظل النقص الحاد فى الكهرباء فى قطاع غرة ، و إنقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات و حاجة المواطن و اصحاب الاعمال الصغيرة لسد هذا النقص من الكهرباء من الشبكات الخاصة التى انتشرت فى القطاع على الرغم من الاسعار السابقة كانت لاتنتاسب ابدا و كلفة انتاج الكيلو واط و الذى قدرته سلطة الطاقة بغزة ب 1.82 شيكل بينما كان يباع الكليو واط الواحد ب 4 شيكل ، بنسبة ربح تتعدى 100% ، مع إلزام المشترك بدفع حد أدنى ثابت و قدره 50 شيكل.

و اعتبر نصر ان رفض اصحاب المولدات الخاصة الالتزام بقرار سلطة الطاقة بتحديد السقف الأعلى للكليو واط الواحد 2.5 شيكل ، يعبر عن عمق الأزمة و التى رهنت حياة المواطن بشركات و قطاعات لا ترحم المواطن و همها الوحيد هو الكسب و حتى الارباح بشكل جنونى.

و دعا عضو المجلس المركزى الحكومة الفلسطينية الى التدخل الجاد لوضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء فى قطاع غزة عبر رفع القدرة الإنتاجية لمحطة توليد الطاقة فى غزة ، بما يتناسب و حاجة القطاع اليومية من الكهرباء ، و العمل على مد خط الغاز الطبيعى الى المحطة باسرع وقت ممكن و تحديد سقف زمنى واضح و محدد، لما فى ذلك من اثر ايجابى فى خفض كلفة إنتاج الكهرباء ، و ايضا العمل على تطوير شبكات النقل و تقليل الفاقد الى الحد الادنى و فقا للمعايير الخاصة بذلك.

وطالب المهندس نصر الحكومة الفلسطينية و سلطة الطاقة ايضا الى توسيع دائرة الاعتماد على الطاقة البديلة و خاصة الطاقة الشمسية ، مما يسد الفجوة فى النقص الحاد بالكهرباء من جهة و يحافظ على البيئة من جهة اخرى .

و اكد عضو المكتب السياسى على رفض حزبه على خصخصة القطاعات الأساسية و الحيوية من الكهرباء و المياه و الصحة و التعليم و الرفاه الاجتماعى و إن تلك القطاعات الرئيسية الى قطاعات اخرى هى مسؤولية الدولة فقط .

و حذر نصر كافة الجهات المختصة من المخاطر المحدقة بحياة الناس و الذين قد يلجأون لاستخدام الشموع كمصدر للإنارة خاصة مع دخول فصل الشتاء و حلول الظلام مبكرا ، حيث وقعت الكثير من المآسي راحت ضحيتها اسر بكاملها و أطفال حيث احترقوا حتى الموت .

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