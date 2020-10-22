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(يديعوت) تكشف تفاصيل اتفاق الطيران بين إسرائيل والبحرين

(يديعوت) تكشف تفاصيل اتفاق الطيران بين إسرائيل والبحرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت البحرين وإسرائيل، اليوم الخميس، اتفاقا في مجال الطيران، يقضي بتسيير رحلات بين تل أبيب والمملكة الخليجية، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء الخميس، إن الاتفاق ينص على تسيير 14 رحلة طيران أسبوعية بين مطار البحرين بالمنامة وبن غوريون في تل أبيب، بالإضافة إلى رحلات غير محدودة بين البحرين ومدينة إيلات الإسرائيلية.

كما ينص الاتفاق على تسيير كل دولة 5 رحلات شحن جوي أسبوعيا إلى الدولة الأخرى، وفق المصدر ذاته.

والأحد الماضي، أعلنت إسرائيل، أنها وقعت إعلانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين.

ووصل وفد رسمي إسرائيلي إلى مطار المنامة، في اليوم نفسه، ولاحقا جرى التوقيع على اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات الاقتصادية التجارية.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

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