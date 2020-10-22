شؤون فلسطينية

شؤون المفاوضات تصدر توضيحياً حول الإنتهاكات الاسرائيلية منذ توقيع اتفاقات التطبيع

شؤون المفاوضات تصدر توضيحياً حول الإنتهاكات الاسرائيلية منذ توقيع اتفاقات التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
رصدت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أهم انتهاكات الاحتلال الأحادية وغير القانونية منذ توقيع الإتفاقات التطبيعية الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين.

وأوردت الدائرة في رسم توضيحي أبرز هذه الإنتهاكات منذ 15 أيلول حتى 15 تشرين الأول 2020، والتي استهدفت ولا تزال أرض وشعب فلسطين، وفي مقدمتها تكثيف وتوسيع المشروع الاستيطاني الإستعماري، وهدم المنازل وقتل وجرح المواطنين الأبرياء، وتنفيذ عمليات المداهمة والإقتحام، واعتقال المواطنين، وشن عدوان منظم على الأماكن الدينية يرافقها هجمات المستوطنين الإرهابية مؤكدة أن عملية الضم هي عملية متواصلة ومستمرة.

وجاء في الرسم التوضيحي أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية  قامت بقتل فلسطينيين إثنين، وجرحت اكثر من 90 مواطناً، واعتقلت ما يزيد عن 480 فلسطينياً بما فيهم الأطفال، و قامت بـ 25 عملية هدم تستهدف البيوت و المنشآت، ونفذت  اكثر من 240 عملية اطلاق نار و370 عملية اقتحام، و قامت بما يقارب 30 اعتداء على اماكن دينية، في الوقت الذي نفذ فيه المستوطنون اكثر من 50 هجوماً ارهابياً على ممتلكات وأرزاق المدنيين الأبرياء.

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