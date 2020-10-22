شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء: نسعى لمواكبة التسارع في تطورات سوق العمل ومكافحة البطالة

رئيس الوزراء: نسعى لمواكبة التسارع في تطورات سوق العمل ومكافحة البطالة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إن التسارع في إنتاج المعرفة وعالم التكنولوجيا أدى إلى تغير في أدوات المعرفة واختلاف في متطلبات سوق العمل في كل أرجاء العالم."

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس، في ندوة للمنتدى الاقتصادي العالمي، عبر الفيديو كونفرس، حول التعليم والمعارف إلى جانب عدد من المؤثرين في هذا المجال حول العالم، حيث ناقشوا إعادة ضبط التعليم والمهارات والتعلم في الاقتصاد والمجتمع الجديد.

وتابع اشتية: "في فلسطين، نسعى لمواكبة التسارع في تطورات سوق العمل ومكافحة البطالة بين الخريجين، من خلال تغيير مخرجات العملية التعليمية أي مدخلات سوق العمل، بالتركيز على التخصصات المطلوبة والتدريب لتعزيز المهارات اللازمة لسوق العمل."

وأوضح اشتية: "اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات فيما يخص قطاع التعليم وسوق العمل، حيث ألغت 120 تخصصا واستحدثت 60 تخصصا جديدا، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي في العالم".

وأضاف رئيس الوزراء في مداخلته: "هناك وظائف اندثرت وولدت وظائف جديدة حول العالم، ولنتماشى مع التطور الهائل في المعرفة حول العالم، نعمل على تغيير مخرجات العملية التعليمية لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل".

وتابع اشتية: "بدأنا العمل على تأسيس جامعة للتدريب المهني والتقني، وأطلقنا برنامج تدريبي لإعادة تهيئة الطلبة الخريجين الجدد نحو مهارات جديدة وهي البرمجة والترميز، بالإضافة للبدء بإنشاء أكاديمية للطلبة المبدعين والموهوبين حسب المواصفات العالمية".

وخلصت الندوة إلى ضرورة تضافر الجهود المجتمعية لتحقيق قفزة في التعليم وعلاقته بسوق العمل، وكذلك العمل بشكل شمولي واستخدام التكنولوجيا وتعزيز الريادية واكتساب المهارات.


أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تُقرر الإغلاق الكامل وحظر التجول لبعض المناطق بالقطاع

الداخلية بغزة تُقرر الإغلاق الكامل وحظر التجول لبعض المناطق بالقطاع

الصحة بغزة: ذاهبون إلى التشديد في الإجراءات بالمناطق الخطرة لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: ذاهبون إلى التشديد في الإجراءات بالمناطق الخطرة لفيروس (كورونا)

فدا يحذر اصحاب المولدات الخاصة من إستغلال أزمة الكهرباء في غزة

فدا يحذر اصحاب المولدات الخاصة من إستغلال أزمة الكهرباء في غزة

عورتاني يشارك في اجتماع عالمي يناقش تمويل التعليم بظل (كورونا)

عورتاني يشارك في اجتماع عالمي يناقش تمويل التعليم بظل (كورونا)

التعليم بغزة يصدر بياناً مهماً بشأن عودة الطلاب للمدارس

التعليم بغزة يصدر بياناً مهماً بشأن عودة الطلاب للمدارس

شؤون المفاوضات تصدر توضيحياً حول الإنتهاكات الاسرائيلية منذ توقيع اتفاقات التطبيع

شؤون المفاوضات تصدر توضيحياً حول الإنتهاكات الاسرائيلية منذ توقيع اتفاقات التطبيع

(فتح) تكشف الخطوة المقبلة لإتمام المصالحة الفلسطينية

(فتح) تكشف الخطوة المقبلة لإتمام المصالحة الفلسطينية

الزراعة تنفي ادعاءات حول متبقيات المبيدات الحشرية في بعض المنتجات الزراعية

الزراعة تنفي ادعاءات حول متبقيات المبيدات الحشرية في بعض المنتجات الزراعية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

فدا يحذر اصحاب المولدات الخاصة من إستغلال أزمة الكهرباء في غزة

فدا يحذر اصحاب المولدات الخاصة من إستغلال أزمة الكهرباء في غزة

عورتاني يشارك في اجتماع عالمي يناقش تمويل التعليم بظل (كورونا)

عورتاني يشارك في اجتماع عالمي يناقش تمويل التعليم بظل (كورونا)

شؤون المفاوضات تصدر توضيحياً حول الإنتهاكات الاسرائيلية منذ توقيع اتفاقات التطبيع

شؤون المفاوضات تصدر توضيحياً حول الإنتهاكات الاسرائيلية منذ توقيع اتفاقات التطبيع

إصابة شاب بجروح وكسور إثر اعتداء الاحتلال عليه في القدس المحتلة

إصابة شاب بجروح وكسور إثر اعتداء الاحتلال عليه في القدس المحتلة

دعوى قضائية بالمحاكم الفلسطينية ضد بريطانيا بسبب (الانتداب) و(وعد بلفور)

دعوى قضائية بالمحاكم الفلسطينية ضد بريطانيا بسبب (الانتداب) و(وعد بلفور)

مباحث (كورونا) تُغلق 34 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة

مباحث (كورونا) تُغلق 34 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة

الاتحاد الاوروبي: يجب أن توقف اسرائيل النشاطات الاستيطانية التي تهدد اقامة دولة فلسطينية

الاتحاد الاوروبي: يجب أن توقف اسرائيل النشاطات الاستيطانية التي تهدد اقامة دولة فلسطينية

مكتب اشتية: تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد في 2020 منسجم مع توقعاتنا

مكتب اشتية: تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد في 2020 منسجم مع توقعاتنا

منوعات

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

مي العيدان: &#34;لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب&#34;

مي العيدان: "لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب"

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: &#34;حملة لتشويه صورتي&#34;

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: "حملة لتشويه صورتي"

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: &#34;شيل فكرة الانتحار من راسك&#34;

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: "شيل فكرة الانتحار من راسك"

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

افتتاح مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بفيلم إيراني

افتتاح مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بفيلم إيراني

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

عربي

موقع (واللا): البرهان التقى سرا بمستشاري ترامب ونتنياهو

موقع (واللا): البرهان التقى سرا بمستشاري ترامب ونتنياهو

الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين