شؤون فلسطينية

(فتح) تكشف الخطوة المقبلة لإتمام المصالحة الفلسطينية

(فتح) تكشف الخطوة المقبلة لإتمام المصالحة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على آخر المستجدات السياسية في فلسطين.

ووضع الرجوب وفتوح خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الخميس، ضيفهما في صورة آخر التطورات على صعيد ملف الحوار الوطني والمساعي التي تبذلها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سبيل تحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية.

وأكدا أن الخطوات المقبلة ستكون عملية لإتمام المصالحة، في مقدمتها إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وما سيتبعها من حوار وطني شامل، والبدء بتشكيل لجنة وطنية لدراسة وتقديم آليات على أسس وطنية لحل كافة المشاكل العالقة.

من جانبه، أكد ملادينوف التزام الأمم المتحدة بعملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. وحث على استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق الوحدة على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كمقدمة ضرورية لأي عملية سياسية مستقبلية على أساس الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

كما أكد ملادينوف استعداد الأمم المتحدة لبذل كل ما تستطيع لإنجاح الحوار الوطني بالتعاون مع جمهورية مصر العربية. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار والتنسيق حتى الوصول إلى الانتخابات وتجديد النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

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