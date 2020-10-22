إصابة 12 نزيلة بحريق اندلع في مركز رعاية الفتيات بمدينة بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت 12 فتاة من نزيلات مركز رعاية الفتيات التابع للشؤون الاجتماعية، في مدينة بيت لحم، مساء اليوم الخميس، جراء حريق نشب في المبنى.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر، تدخلت في محاولة لإخماد الحريق، الذي تسبب بإصابات بالحروق والاختناق، مشيرا إلى انه تم نقل مصابات إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.



بدوره، قال مدير شرطة بيت لحم العميد طارق الحاج، إن 12 نزيلة أصيبت جراء الحريق، منها 11 إصابة بالاختناق والحروق البسيطة، وإصابة واحدة خطيرة، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق.