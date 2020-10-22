الصليب الأحمر: الأسير ماهر الأخرس في حالة صحية حرجة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ 88 على التوالي، ضد اعتقاله الإداري ويرقد في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.



وقال رئيس قسم الصحة باللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة إيف جيبينز، في بيان، اليوم الخميس، إن أطباء اللجنة يزورون الأسير الأخرس، ويراقبون وضعه عن كثب، معربا عن قلقه إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها، مضيفا أنه "من منظور طبي، السيد الأخرس يدخل مرحلة حرجة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضحت اللجنة أنها تتابع وضع الأسرى المضربين عن الطعام، للتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة، والسماح لهم بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم.