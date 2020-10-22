عضو بـ(كنيست): أدعو الحكومة الاسرائيلية لعدم التنازل عن ضم الضفة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا عوزي ديان، عضو (كنيست) عن حزب (الليكود)، الحكومة الاسرائيلية، لعدم التنازل عن ضم الضفة الغربية وتطبيق السيادة عليها، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.



وقال: "علينا الالتزام بمواقف بن غوريون، بعدم قبوله اقتراح التقسيم أو التنازل عن الحد الأدنى، لكننا تنازلنا عن الحد الأقصى، ويجب الحفاظ على المنطقة (ج)"، بحسب القناة ذاتها.