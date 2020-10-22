عضو بـ(كنيست): أدعو الحكومة الاسرائيلية لعدم التنازل عن ضم الضفة
رام الله - دنيا الوطن
دعا عوزي ديان، عضو (كنيست) عن حزب (الليكود)، الحكومة الاسرائيلية، لعدم التنازل عن ضم الضفة الغربية وتطبيق السيادة عليها، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.
وقال: "علينا الالتزام بمواقف بن غوريون، بعدم قبوله اقتراح التقسيم أو التنازل عن الحد الأدنى، لكننا تنازلنا عن الحد الأقصى، ويجب الحفاظ على المنطقة (ج)"، بحسب القناة ذاتها.
دعا عوزي ديان، عضو (كنيست) عن حزب (الليكود)، الحكومة الاسرائيلية، لعدم التنازل عن ضم الضفة الغربية وتطبيق السيادة عليها، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.
وقال: "علينا الالتزام بمواقف بن غوريون، بعدم قبوله اقتراح التقسيم أو التنازل عن الحد الأدنى، لكننا تنازلنا عن الحد الأقصى، ويجب الحفاظ على المنطقة (ج)"، بحسب القناة ذاتها.
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